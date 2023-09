Nieuwe website centraliseert culturele evenementen op Curaçao

WILLEMSTAD – Met de lancering van Cultuuragenda.com krijgen culturele instellingen en het publiek op Curaçao toegang tot een centraal overzicht van culturele evenementen. Het platform streeft naar betere coördinatie tussen organisatoren en wil het culturele aanbod op het eiland beter zichtbaar maken voor het algemene publiek.

De website vraagt deelnemende instellingen om basisinformatie en details over aankomende evenementen aan te leveren. Evenementen kunnen worden gemarkeerd als ‘members-only’ om verwarring te voorkomen.

De initiatiefnemer, Omar Martha van Instituto Buena Bista, staat open voor feedback en roept culturele instellingen op om deel te nemen aan dit nieuwe online initiatief.

“Het idee hier is om twee vliegen in één klap te slaan. Voor ons als culturele instellingen op het eiland is het een tool om te kunnen zien wanneer de andere instellingen events hebben staan (handig natuurlijk voor meer dan één reden), maar als we toch eenmaal bezig zijn is het ook een centrale plek waar publiek een overzicht kan krijgen wat van er zich in de culturele sector afspeelt op Curaçao.” Aldus Martha.