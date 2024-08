Algemeen Nieuwe Windturbines op weg naar Koraal Tabak Redactie 06-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De voorbereidingen zijn afgerond en alles staat klaar voor het transport van de nieuwe windturbines naar hun eindbestemming in Koraal Tabak. Zoals gepland, start het transport van de eerste onderdelen vandaag, 6 augustus, vanaf het terrein van Amstel in de Nieuwe Haven naar de nieuwe windmolenpark in Koraal Tabak.

Op aanbeveling van Openbare Werken vindt het transport buiten de spitsuren plaats. Gedurende de week worden de windturbines vervoerd tussen 9 en 11 uur ’s ochtends, en tussen 14 en 16.30 uur ’s middags.

In het weekend gelden aangepaste tijden: op zaterdag tussen 6 en 8 uur ’s ochtends, en op zondag zowel ’s ochtends tussen 6 en 8 uur als ’s middags tussen 14 en 17 uur. Tijdens elk transport zal de politie aanwezig zijn om het verkeer te begeleiden.

Test

Afgelopen zaterdag, 3 augustus, werd de volledige route getest samen met de transportvoertuigen. Deze test diende om te controleren of alle wijzigingen en aanpassingen aan de wegen daadwerkelijk bijdragen aan een veilig transport van de windturbines.

Tijdens de afgelopen weken werden bijvoorbeeld bomen en obstakels verwijderd, kabels van Aqualectra, FLOW en Digicel hoger gehangen, en vangrails tijdelijk weggehaald.

Na de test van afgelopen zaterdag werden nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd, zoals het verwijderen van resterende obstakels. Alle extra aanpassingen aan de transportroute bleken effectief, wat een groen licht betekent voor het transport van de windturbines naar hun eindbestemming.

Vanaf vanochtend worden de eerste onderdelen van de windturbines over de weg richting Koraal Tabak vervoerd. Zoals eerder gedeeld, duurt het transport ongeveer een maand voordat alles compleet is. Uiterlijk donderdag 29 augustus moeten de transportwerkzaamheden voltooid zijn en kan gestart worden met het herstellen van de aangebrachte wijzigingen aan de openbare weg.

