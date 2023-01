OM bevestigt aangifte Centrale Bank in raffinaderij-project

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de Centrale Bank aangifte heeft gedaan in verband met vermoedelijk vervalste documenten in het overnametraject van de raffinaderij en Bullenbaai.

De aangifte van de Centrale Bank heeft betrekking op aan de Centrale Bank verstrekte documenten in het traject van de zoektocht naar een overname kandidaat van de raffinaderij.

De kwestie ligt politiek en maatschappelijk gevoelig. Het kabinet-Pisas heeft bij herhaling ‘beloofd’ dat de raffinaderij, die tot eind 2019 werd geleased door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA, weer open zou gaan.

Nadat het telkens vooral vastliep op het ontbreken van ‘proof of funds’ zou het dit keer gaan lukken. Premier Gilmar Pisas verklaarde dat alles in orde was om de Heads of Agreement met Curaçao Petroleum Refinary, CPR te tekenen en dat het enkel nog wachten was op de vergunning van de Centrale Bank en het in ontvangst nemen van de gelden op de CPR-rekening bij de MCB Bank.

Vorige week nog zei het Openbaar Ministerie dat een dergelijke aangifte noch bij de Procureur-generaal, noch bij de Hoofdofficier van Justitie bekend was.

Naar nu blijkt is de aangifte gewoon ingediend bij een medewerker van het Parket. In dit weekeinde is de Procureur-generaal pas in kennis gesteld van de aangifte.