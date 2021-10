Opnieuw coronadode in het CMC

10 Gedeeld

Op Curaçao is opnieuw een dodelijk slachtoffer gevallen als gevolg van Covid. Die viel in het CMC. In totaal zijn nu 173 mensen overleden door het virus. Er liggen nog zeventien mensen in het ziekenhuis, van wie zes op de Intensive Care.

In de afgelopen week van 14 tot en met 20 oktober kregen 301 mensen op de zes voormalig Antilliaanse eilanden een positieve testuitslag, meldt het RIVM in Nederland. Een daling van 33 procent vergeleken met een week eerder. In de kiemsurveillance is de Delta variant wederom op alle eilanden dominant.

Curaçao

Vorige week kregen 65 mensen per 100.000 inwoners op Curaçao een positieve testuitslag, een forse daling vergeleken met 111/100.000 een week eerder. Tussen 22 juli en 21 oktober zijn er 208 personen opgenomen met Corona. Hiervan bleken 191 (92,7 procent) niet gevaccineerd. Het eiland meldde afgelopen maand veertien COVID-19-gerelateerde sterfgevallen, 36 procent minder vergeleken met een maand eerder.

Aruba

Vorige week kregen 67 mensen per 100.000 inwoners op Aruba een positieve testuitslag, een verdere daling vergeleken met 82/100.000 een week eerder. Het aantal nieuwe patiënten dat met Corona in het ziekenhuis werd opgenomen is de afgelopen week gedaald.

Er zijn momenteel 30 patiënten opgenomen, van wie zes op de Intensive Care. Er liggen ook zestien Arubaanse patiënten op de IC in Colombia. Het eiland meldde afgelopen maand

11 corona gerelateerde sterfgevallen, 68 procent minder vergeleken met een maand eerder.

Bes-eilanden

Vorige week kregen 324 mensen per 100.000 inwoners op Bonaire een positieve testuitslag, een

forse daling ten opzichte van 457/100.000 een week eerder. In de afgelopen weken zijn de meeste

mensen besmet geraakt op scholen, de kinderopvang, thuis en op het werk.

Het aandeel positieve testen is in de afgelopen week licht gestegen, van ruim 13 procent naar bijna 18 procent. De lokale ziekenhuisbezetting blijft hoog en er zijn momenteel zeven Corona gerelateerde opnames, waarvan drie op de special care afdeling en één patiënt in Curaçao.

Op Saba en Sint Eustatius zijn afgelopen week geen nieuwe infecties gemeld.

Sint Maarten



De gestage daling in de positieve testuitslagen op Sint Maarten zet door. Afgelopen week kregen 58 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag, een daling vergeleken met 90/100.000 een week eerder. Het aantal nieuwe corona gerelateerde ziekenhuisopnames is afgelopen week verder gedaald en er zijn momenteel geen COVID-19-patiënten opgenomen.

Het eiland meldde afgelopen maand vijftien COVID-19-gerelateerde sterfgevallen, nagenoeg gelijk aan een maand eerder (17). Aan de Franse kant van het eiland verbeterde de epidemiologisch situatie in week 40 ten opzichte van een week eerder. De incidentie en het positiviteitspercentage zijn verder gedaald, respectievelijk 85/100.000 en 2,4 procent in week 40.