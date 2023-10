Parlement Curaçao bezoekt natuurpark Hòfi Mango 

Voor het eerst hebben leden en staf van het Curaçaose parlement gezamenlijk het natuurpark Hòfi Mango in Santa Cruz bezocht. Tijdens dit bezoek leidde Jandino Asporaat en zijn team de groep rond om de schoonheid en de toekomstige plannen van het park te delen, waaronder een restaurant, wellness-faciliteiten, een museum, een winkel en als primeur voor Curaçao: een zipline.

De rondleiding begon bij de Molina di Suku, gebouwd in 1707. Net als andere gebouwen op het terrein is deze molen gerestaureerd om historische kenmerken van belangrijke momenten in de Curaçaose geschiedenis te behouden.

Hòfi Mango opende haar deuren voor het publiek in september 2022 en is sindsdien een samenwerking aangegaan met het Institute for Professional Excellence (IPE) om een tuinierscursus te lanceren.

Een opmerkelijke samenwerking is ook gestart met Bart Siemerink, die deel uitmaakte van het managementteam van Keukenhof, het internationaal bekende bloemenpark. Verder zijn er inspanningen verricht op het gebied van waterbeheer door het renoveren van een dam en een waterloop door het park.

Genieten

Bij de Muraya di Libertat drong Asporaat er bij de parlementsleden en het personeel op aan om alle zwaarte of negativiteit achter te laten en het Mango-bosgedeelte te betreden om te genieten van de frisse lucht die creatieve ideeën inspireert voor het welzijn van de gemeenschap. Hier werden ze verrast met klassieke muziek en een natuurlijke ‘Sound Healing’-ervaring.

De rondleiding eindigde bovenop de Kenjiro heuvel met een prachtig uitzicht op het park en kunst van Giovanni Abath, bekend als de ‘Man van God’. De ontmoeting met het parlement werd afgesloten met een mango- en rumcocktail in het toekomstige restaurant dat wordt geleid door de in Curaçao geboren en in Europa bekende Master Chef Balentina.

Sinds de opening in september 2022 heeft Hòfi Mango al meer dan 30.000 bezoekers, zowel Curaçaoënaars als toeristen, ontvangen. Het park combineert elementen van de Curaçaose geschiedenis met de belofte van de toekomst van Curaçao.