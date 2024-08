Algemeen Pensioenfonds APC Sluit 2023 af met sterk financiële resultaat Redactie 14-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) heeft 2023 goed afgesloten. Uit het jaarverslag blijkt dat het fonds eind december financieel sterk stond. Dit komt onder andere doordat APC genoeg geld in kas heeft om alle toekomstige pensioenbetalingen te kunnen doen.

De dekkingsgraad, een maatstaf die aangeeft hoe goed het fonds in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, was eind 2023 bijna 108 procent. Dit betekent dat voor elke gulden aan toekomstige verplichtingen, het fonds bijna 1,08 gulden beschikbaar heeft. Dit geeft volgens het APC aan dat het fonds in een gezonde financiële positie verkeert.

Het totale vermogen van het pensioenfonds was eind 2023 bijna 5,5 miljard gulden. Dit bedrag omvat alle bezittingen van het fonds, waaronder investeringen en spaargeld. Een deel van dit geld, ongeveer 157 miljoen gulden, is gereserveerd voor toekomstige investeringen.

Het aantal organisaties dat is aangesloten bij het pensioenfonds, zoals overheidsinstanties en bedrijven, is de afgelopen drie jaar hetzelfde gebleven op 58. Het aantal mensen dat actief bijdraagt aan het pensioenfonds, dus premie betaalt, is momenteel ruim 22 duizend. Van hen zijn er ongeveer achtduizend nog aan het werk. Daarnaast ontvangen bijna elfduizend gepensioneerden maandelijks een pensioen van het fonds. De totale waarde van alle beleggingen die het fonds heeft gedaan, wordt geschat op 5,3 miljard gulden.

In 2023 is het aantal gepensioneerden dat pensioen ontvangt opnieuw gestegen. Dit is een trend die het fonds al langer ziet. Het aantal actieve deelnemers, die nog werken en premie betalen, is gelijk gebleven ten opzichte van 2022. Wel verwacht APC dat dit aantal in 2024 iets zal toenemen, vooral omdat er nieuwe werknemers bij de overheid in dienst zullen treden. Het aantal mensen dat niet meer werkt en dus geen premie meer betaalt, is stabiel gebleven.

Om toekomstige pensioenen te kunnen betalen, heeft APC bijna 5,5 miljard gulden opzij gezet. Dit geld is nodig om alle toekomstige uitkeringen te kunnen garanderen. De dekkingsgraad van bijna 108 procent aan het einde van 2023 was een verbetering van meer dan 4,5 procent vergeleken met een jaar eerder.

Dit betekent dat APC nog beter in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. De kosten die het fonds maakt, zoals administratiekosten, zijn iets gestegen. Dit verklaart een deel van de toename in de voorzieningen die het fonds heeft moeten treffen. Daarnaast zijn in 2023 de verliezen op beleggingen uit 2022 grotendeels hersteld, wat heeft bijgedragen aan de positieve resultaten van het afgelopen jaar.

