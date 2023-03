Politie arresteert vier verdachten van overvallen op toeristen in de Penstraat

WILLEMSTAD – In de afgelopen twee dagen heeft de politie in totaal vier mannen gearresteerd in verband met overvallen op toeristen in het Penstraatgebied. De overvallen vonden plaats op 26 en 28 februari.

De eerste arrestatie vond plaats op donderdagavond rond 19.00 uur, toen de politie erin slaagde twee verdachten te arresteren die betrokken waren bij een overval op enkele toeristen op 26 februari in de Penstraat.

De arrestatie van de twee verdachten vond plaats op een parkeerplaats van een supermarkt aan de Schottegatweg Oost. De verdachten zijn een man genaamd L.A.D.L.R.N., 21 jaar oud en geboren in Barranquilla, en een andere verdachte genaamd A.D.F.V., 18 jaar oud en ook geboren in Colombia.

Het onderzoek werd voortgezet en gisterochtend werden twee mannen, beiden van Colombiaanse nationaliteit, gearresteerd voor overvallen in het Penstraatgebied.

Tijdens deze overval werden alle bezittingen van de slachtoffers afgenomen, terwijl een oudere vrouw gewond raakte en naar de CMC-spoedeisende hulp moest voor verdere behandeling.

Een man genaamd A.O.P., 28 jaar oud, werd gearresteerd in een huis aan de Amazoneweg, en een andere 18-jarige Colombiaan werd gearresteerd in een flatgebouw aan de Kaminda Andrew Jones.

Alle vier verdachten zitten in voorlopige hechtenis.

Foto: Èxtra