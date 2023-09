Politie Curaçao betrapt dumptruck op illegale afvaldumping

WILLENSTAD – De politie op Curaçao is begonnen met het streng optreden tegen chauffeurs die illegaal afval dumpen in natuurgebieden en verboden locaties op het eiland. Vanochtend werd een dumptruck betrapt in het gebied van Fortuna Ariba. De chauffeur heeft een proces-verbaal gekregen en zijn voertuig is in beslag genomen.

Een politie-eenheid uit Rio Canario kwam vanochtend in actie na het ontvangen van informatie over een illegale afvalstortplaats in het gebied van Fortuna Ariba. Ter plaatse troffen ze een dumptruck aan die net afval had gestort. De eenheid heeft direct ingegrepen en het voertuig naar het politiestation in Rio Canario gebracht.

Naast een proces-verbaal voor het illegaal dumpen van afval, bleek dat de documenten van het voertuig niet in orde waren. De politie heeft het voertuig daarom in beslag genomen en op een speciale locatie geparkeerd, in afwachting van verdere technische inspecties.

Oproep

De politie doet een dringende oproep aan alle inwoners van Curaçao om illegale afvaldumping te melden. Overtreders riskeren niet alleen een proces-verbaal, maar ook de inbeslagname van hun voertuig, in afwachting van verdere inspectie en het in orde maken van de nodige documenten.