Politie Curaçao vraagt publiek om hulp bij vermiste 17-jarige

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao vraagt de hulp van het publiek bij de zoektocht naar de 17-jarige Driana Michelle Valks Brito. Driana is voor het laatst gezien op donderdag 30 maart rond 10.45 uur. Zij verliet toen de Jeugdinrichting JJIC op de Kaya Brudernan di Dongen om naar school te gaan. Ze is niet meer teruggekeerd.

Driana is geboren op Curaçao. Ze heeft een lengte van 1,67 m, een slank postuur, een ovaal gezicht, krullend bruin haar, lichtbruine huidskleur en bruine ogen. Op het moment dat ze de school verliet, droeg ze haar schooluniform.

Volgens het onderzoek is Driana vertrokken in een roodgekleurde auto met getinte ruiten. De politie vraagt iedereen die informatie heeft over haar verblijfplaats om contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 917 of het anonieme nummer 108.

De politie doet er alles aan om Driana te vinden en vraagt om de medewerking van het publiek. We roepen iedereen op om alert te zijn en ons te helpen bij het vinden van Driana.