Politie Curaçao ziet toename overvallen op woningen

Door Kim Hendriksen | Caribisch Netwerk

WILLEMSTAD – “Er is de afgelopen tijd weer een toename in het aantal gewelddadige overvallen op woningen te zien”, zegt politiewoordvoerder Imro Zwerwer. Volgens hem hebben de dieven het vooral gemunt op ondernemers die grote sommen geld thuis hebben liggen.

Sinds het begin van het jaar zijn er 171 overvallen gepleegd. De overvallen vonden vooral plaats in het begin van het jaar en in juni en juli, na het opheffen van de lockdown.

“De politie kan de toename wel aan, maar het is niet alleen iets voor de politie om op te lossen. De burger moet ook meehelpen.” Volgens Zwerwer weten de dieven vaak waar de ondernemers wonen. “Als je dan grote bedragen in huis hebt, dan vraag je erom.”

Natasja Gibbs heeft haar eigen taxibedrijf op het eiland. “Als taxichauffeur werk je veel met cash geld. Dat maakt het risico groter om overvallen te worden. Ik hou er zeker rekening mee dat ik een doelwit zou kunnen zijn. Ik bewaar dan ook geen cash geld in huis. Ik stort mijn geld meteen bij de geldautomaat. Daarnaast hebben veel collega’s een pinmachine in de bus.”

Ook Maria Mensing van boekwinkel Mensing’s Caminada zegt geen grote bedragen thuis te bewaren. “Ik schrik wel heel erg van deze ontwikkeling. Ik maakte me hier eigenlijk helemaal geen zorgen om, maar nu wel.” Mensing kan zich niet voorstellen dat de dieven zouden weten of zij geld thuis bewaard. Maar uit voorzorg doet ze dit niet.

Diefstallen met geweld niet toegenomen

Volgens officier van justitie Clarelli Hato-Willems is tot nu toe het totale aantal diefstallen met geweld (dus inclusief overvallen buiten woningen) niet toegenomen in vergelijking met vorig jaar. “Er is nu een daling vergeleken met vorig jaar. Het is onder het gemiddelde van normaal.” De coronamaatregelen hebben geholpen volgens haar. Maar het Openbaar Ministerie ziet ook een verschuiving naar overvallen op woningen.

“Van de 11 diefstallen met geweld in maand augustus, hebben 10 diefstallen met geweld in een woning plaatsgevonden”, zegt de officier.

De politie zet in op meer zichtbaarheid in de woonwijken. “Wij analyseren wanneer de meeste overvallen plaatsvinden. Gedurende die tijd zorgen we voor meer zichtbaarheid in woonwijken”, legt Zwerver uit. Ook zet de politie in op meer preventie. De overheid is bovendien een informatiecampagne gestart voor burgers over wat ze zelf kunnen doen om overvallen te voorkomen.

