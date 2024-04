Nieuws Curaçao Politie druk met verkeersongevallen Dick Drayer 24-04-2024 - 2 minuten leestijd

Kaya Ma Pieternella | Foto's: Èxtra

WILLEMSTAD – De politie moest er gisteren weer verschillende malen aan te pas komen om ongelukken af te wikkelen. Gemiddels zijn er 35 verkeersongelukken en schademeldingen op de wegen van Curaçao.

Op Kaya Ma Pieternella arresteerde de politie gisteren een automobilist die een ongeval veroorzaakte met een motorrijder. Het incident gebeurde toen het busje plotseling een U-bocht maakte op het moment dat de motor naderde. Die liep daarbij een gebroken been op.

Terwijl de politie zich ontfermde over het slachtoffer en de schade herstelde, bleek dat de bestuurder die het ongeval veroorzaakte de plaats van het incident had verlaten. Na onderzoek werd vastgesteld dat de documenten van de bestuurder niet in orde waren, wat resulteerde in de inbeslagname van het voertuig voor verder onderzoek.

Gistermiddag zijn politie en ambulance uitgerukt naar een groot verkeersongeval bij de verkeerslichten in Biesheuvel, waarbij twee vrachtwagens en een gezinsauto betrokken waren. Volgens eerste berichten ter plaatse faalde de rem van de tweede vrachtwagen, waardoor deze op de voor hem stilstaande vrachtwagen botste. Deze duwde vervolgens de gezinsauto tegen een andere auto die voor het verkeerslicht stond te wachten.

De chauffeur van een van de vrachtwagens raakte gewond bij het ongeval en moest per ambulance naar het CMC worden vervoerd voor verdere medische behandeling. Het incident veroorzaakte aanzienlijke materiële schade.

Voor Ennia aan de Gorsiraweg raakte een auto van de weg en belandde in een ditch. Dat gebeurde na een aanrijding. Twee voertuigen waren betrokken bij het incident, waarbij een auto de vangrail raakte en vervolgens van de weg raakte, resulterend in aanzienlijke materiële schade.

Een auto raakte zwaar beschadigd nadat hij tegen de omheining van Isla botste op de Schottegatweg West richting Rio Canario. De bestuurder verklaarde dat hij moest uitwijken om een ander voertuig te vermijden, wat resulteerde in de crash.

Op de Nijlweg veroorzaakte onoplettendheid een aanrijding tussen een personenauto en een SUV, waarbij gelukkig geen persoonlijk letsel ontstond maar wel aanzienlijke materiële schade.

Op Kaya Nathan ontdekte de politie een verlaten voertuig dat in een greppel was beland. Na onderzoek bleek dat de bestuurder de plaats van het incident had verlaten, waarbij een machete in beslag werd genomen.