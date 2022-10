Politie-inspecteur verdacht van malversaties bij wapenvergunning 60 dagen langer vast

WILLEMSTAD – De politie-inspecteur die eind september werd aangehouden vanwege vermeende malversaties bij de uitgifte van vergunningen blijft zestig dagen langer in voorarrest.

Zijn collega die ook werd aangehouden, mag haar proces in vrijheid afwachten. De twee werden al in maart op non-actief gezet. Ze zouden volgens het Openbaar Ministerie iemand tegen de regels in geholpen hebben die zijn wapenvergunning was verloren.

Tijdens het onderzoek kwamen er nog andere zaken aan het licht, waarop de twee op non-actief werden gezet. De beschuldigingen tegen de inspecteur zijn volgens de rechter-commissaris zo ernstig, dat een langer voorarrest gerechtvaardigd is.

Coalitiepartij ChristenUnie wil dat het kabinet een plan opstelt om Caribisch Nederland beter te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Aanleiding voor het verzoek is een recent onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam, in opdracht van Greenpeace, waarin staat dat een zeker een vijfde deel van Bonaire vanaf 2050 onder water kan komen te staan door de stijging van de zeespiegel. Een motie die hij donderdag gaat indienen, krijgt waarschijnlijk brede steun.