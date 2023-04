Politie Nederland arresteert verdachte in moordzaak rapper ‘Boechi’ Windster

ROTTERDAM – De politie in Nederland heeft vanochtend in opdracht van het Openbaar Ministerie van Curaçao een man gearresteerd in verband met de moord op de Curaçaose rapper Ruchendell Bonifacio Windster, beter bekend als ‘ Boechi’. Die werd op 9 december vorig jaar doodgeschoten bij een truck’i pan op Curaçao.

De Curaçaose rapper kwam uit Tilburg, maakte muziek in het Papiaments en was op het eiland voor optredens. De moord vond plaats na een optreden in Santa Maria.

Volgens lokale media stond Boechi op de avond van zijn dood te praten met iemand voor zijn auto, toen er een ander voertuig aankwam en iemand een pistool trok en op hem schoot, om daarna weg te rennen.

De dood van “Boechi” was een schok voor de gemeenschap op Curaçao, Nederland, Aruba, Bonaire, Sint Maarten en verschillende andere landen. Boechi werd beschouwd als een bescheiden artiest, altijd in een goed humeur en open voor zijn fans. Na zijn dood waren er afscheidsceremonies in verschillende landen.

Rotterdam

De arrestatie van de man C.C. werd uitgevoerd door een team rechtshulp van de Landelijke Recherche in Rotterdam.

Rechercheurs van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit uit Curaçao deden op Curaçao een drietal huiszoekingen in de woonwijken Seru di Kandela, Noord Roozendal en Mahuma. Daarbij zijn verschillende spullen in beslag genomen.

De politie sluit niet uit dat er meer arrestaties volgen.