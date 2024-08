Nieuws Curaçao Politie vraagt hulp bij zoektocht naar de vermiste Qurshenely Kimberley Felicia Redactie 23-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie doet een dringende oproep om te helpen bij de zoektocht naar de 14-jarige Qurshenely Kimberley Felicia. Afgelopen vrijdag, 16 augustus 2024, is Qurshenely na school niet naar huis teruggekeerd.

Qurshenely is 1.48 meter lang, heeft een stevig postuur, een bruine huidskleur en donkerbruin haar en bruine ogen.

Op het moment dat ze naar school ging, droeg ze een uniform en een roze tas. Aan haar voeten had ze ‘offwhite’ Converse-sneakers.

De politie verzoekt iedereen die informatie heeft over Qurshenely contact op te nemen via telefoonnummer 917 of anoniem via 108. Tevens wordt eraan herinnerd dat het strafbaar is om een persoon die door de autoriteiten wordt gezocht te verbergen.

