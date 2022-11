Politie zoekt 13-jarige Tishandra ‘Chilli’ Martina

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar Tishandra Virginia Martina. Het meisje verliet dinsdag rond half vier haar ouderlijk huis in de Groot St. Jorisweg en is niet teruggekomen. Tishandra wordt ook wel ‘Chilli’ genoemd.

Op het moment dat zij vertrok had Thishandra een zwart-witte bloes aan en een gebloemde short. Ze droeg lila slippers. Ze is ongeveer 1,60 meter lang, heeft een normaal postuur, ovaal gezicht en draagt een gevlochten pruik.

Wie haar tussen dinsdagmiddag en nu gezien heeft of anderszins weet waar Thishandra verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 917 of anoniem op 108.