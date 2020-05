Politie zoekt moordverdachte

14 Gedeeld

De politie is op zoek naar de 33- jarige Julio Alberto Guerrero, ook bekend als ‘Kuchi’. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Werner Mingeli op 27 september 2016 aan de Erosweg.

De verdachte heeft tatoeages op beide armen en zijn laatst bekende woonadres is Seru Fortunaweg 182.

Wie meer informatie heeft over Guerrero wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 917 of anoniem op 108.