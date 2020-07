Premier Curaçao naar Den Haag

362 Gedeeld

Premier Eugene Rhuggenaath is vandaag vertrokken naar Nederland. Vrijdag woont hij daar de Rijksministerraad bij.

Daar zal de premier het officiële standpunt van zijn regering overbrengen ten aanzien van de acceptatie van de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor coronasteun op lange termijn.

Premier Eugene Rhuggenaath gaf gisteren in een persconferentie aan niet akkoord te gaan met de eisen van Nederland. ,,We moeten het verantwoordelijk doen en analyseren wat nu op tafel ligt en daar adviezen

over aanvragen. Dat hebben we inmiddels ook gedaan. Het is ook rechtvaardig en niet meer dan correct om de Staten te benaderen voordat je eventueel kan instemmen met welke voorwaarde dan ook.”

“Er kan niet van ons worden verwacht dat we ons land en ons parlement zonder meer opschepen met een pakket van door Nederland opgelegde voorwaarden, waaronder een Rijkswet, simpelweg voor een volgende tranche, om maar niet te spreken van een ‘saku di plaka’ (een zak geld)”, aldus de minister-president.

Minister Steve Martina neemt de honneurs waar voor Rhuggenaath. Zondag komt de premier weer terug.