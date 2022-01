Quarantaineregels Curaçao versoepeld

15 Gedeeld

Wie covid krijgt en na tien dagen uit zijn isolatie komt, krijgt vanaf nu automatische een herstelbewijs in zijn e-mailbox. Die wordt verstuurd door de afdeling Epidemiologie en Onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Het is een van de maatregelen die vandaag zijn genomen om de forse toename van besmettingen op Curaçao te beteugelen.

Wie vanwege een nabije besmetting in quarantaine moet, hoeft dat vanaf morgen maar tien dagen in plaats van veertien dagen. Wie na zes dagen geen symptomen vertoond, kan via de huisarts een PCR-test aanvragen. Is die negatief, dan mag de quarantaine periode gestaakt worden.

Wie een boostershot heeft gehad, hoeft niet in quarantaine bij contact met een positief getest persoon. De boostershot moet wel al langer dan een week daarvoor gezet zijn. Wie na 15 december positief is getest, hoeft bij een close contact nu niet meer in quarantaine