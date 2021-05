RdK en Corc maken afspraken

WILLEMSTAD – De Refeneria di Korsou en overnamekandidaat Corc hebben concrete afspraken gemaakt over overdracht van de raffinaderij en de terminals bij Bullenbaai.

De afspraken gaan onder meer over onderhoud en de huur van de installaties. Het is nu wachten op de onderhandelingen tussen de overheid en Corc. Die twee partijen moeten er nog uit komen als het gaat om werkgelegenheid en vergunningen. Nog altijd is 30 juni de streefdatum waarop de onderhandelingen moeten zijn afgerond.

