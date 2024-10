Algemeen Recordaantal teams bij start van 48 Hour Film Project Curaçao Dick Drayer 02-10-2024 - 2 minuten leestijd

48HFP Curaçao 2024 - Behind the scenes van een van de inzendingen: Shining Star

WILLEMSTAD – Een recordaantal van 17 teams nam afgelopen vrijdag deel aan de achtste editie van het 48 Hour Film Project op Curaçao. Dit filmproject, dat zowel hobbyisten als ervaren filmmakers aantrekt, daagde de deelnemers uit om binnen 48 uur een korte film te schrijven, op te nemen en te monteren.

Melissa Verboekt, organisator van het evenement, sprak haar trots uit over de groeiende deelname: “Het is geweldig om te zien hoeveel creativiteit er op ons eiland is. Dit laat zien dat de filmgemeenschap op Curaçao blijft groeien en bloeien.”

Tijdens de competitie kregen de teams de opdracht om een film van minimaal vijf en maximaal zeven minuten te maken. Elk team ontving specifieke elementen zoals een rekwisiet, een personage en een genre, die in de film verwerkt moesten worden. De films, die zondag zijn ingeleverd, worden momenteel beoordeeld door een vakjury. Behind the scenes van een van de inzendingen

The Movies

Op donderdag 10 oktober vindt de officiële vertoning van de films plaats in The Movies Otrobanda, gevolgd door een prijsuitreiking in verschillende categorieën, waaronder de publieksprijs.

De winnende film zal in maart 2025 Curaçao vertegenwoordigen tijdens het Filmapalooza Film Festival in Seattle, waar het opneemt tegen films uit meer dan 125 steden wereldwijd.

Dankzij lokale sponsors krijgen de makers van de winnende film de kans om het festival bij te wonen en te netwerken met filmmakers uit de hele wereld.

