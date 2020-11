Egon Sybrandy

De Curaçao Restaurant Association, RCA, is teleurgesteld in de nieuwe corona-maatregelen van de overheid. Restaurants moeten nu al om acht uur sluiten, zodat mensen de vervroegde avondklok kunnen halen. Die gaat maandag in om 21.00 uur in plaats van 23.00 uur.

De RCA stelt dat thuisbijeenkomsten de grote boosdoeners zijn als het gaat om besmettingen en niet de horeca. “Nu worden wij weer heel hard geraakt”, zegt Egon Sybrandy van CRA.

De nieuwe tijd van acht uur sluiten is volgens Sybrandy echt een onmogelijke opgave voor restaurants om genoeg omzet te kunnen maken. De verwachting is ook dat de vroege sluitingstijd de bezoekersaantallen doen teruglopen.

TVL

De CRA is van mening dat de overheid met aanvullende financiële ondersteuning moet komen, anders zullen er veel faillissementen volgen. Eerdere aanvragen voor een financiële bijdrage voor de sector zijn nooit gehonoreerd.

“Maar met deze maatregelen is het bijna onmogelijk om een restaurant open te houden. De regeling onder de naam Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), zoals die er is in Nederland, moet terug op tafel”, aldus Sybrandy.

“Het is een klap in het gezicht van de horeca. Restaurants hebben weinig tot geen besmettingen gehad en zich over het algemeen erg goed aan de regels gehouden, dan is het extra zuur dat we zo hard getroffen worden.”