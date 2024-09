Sport Riechedly Bazoer slaat uitnodiging voor Curaçao af, tot ergernis van Dick Advocaat Redactie 06-09-2024 - 2 minuten leestijd

Riechedly Bazoer heeft geen gehoor gegeven aan de oproep om zich aan te sluiten bij de nationale ploeg van Curaçao, onder leiding van bondscoach Dick Advocaat. Volgens Advocaat is er meerdere keren geprobeerd contact te leggen met de verdediger, maar Bazoer lijkt geen interesse te hebben in een plek in het team van Curaçao.

Advocaat uitte deze week zijn frustratie in een interview met ESPN, waarin hij aangaf dat Bazoer niet had gereageerd op de telefoontjes en berichten van Kees Jansma, de voormalige perschef van het Nederlands elftal. Jansma had Bazoer herhaaldelijk benaderd met de vraag of hij wilde uitkomen voor Curaçao, maar kreeg geen reactie.

Irchandly Bazoer, de broer en zaakwaarnemer van Riechedly, reageerde verbaasd op de uitspraken van Advocaat. “Ik heb namens Riechedly eerder uitgebreid contact gehad met Advocaat. We hebben serieus overwogen om voor Curaçao te spelen, maar Riechedly gaf toen aan dat dit niet het juiste moment was vanwege onzekerheid over zijn toekomst als clubvoetballer. Hij wilde zich daar voorlopig op concentreren. Die situatie is nog steeds onveranderd. Het heeft niets te maken met een gebrek aan respect voor Curaçao; het is zeker een optie die hij serieus overweegt, alleen niet op dit moment.”

Chong

Advocaat gaf daarnaast aan dat hij regelmatig contact heeft met Tahith Chong, de middenvelder van Luton Town. Chong wil echter nog de tijd nemen om zijn situatie te overwegen.

De bondscoach heeft ook gesproken met Justin Kluivert over een mogelijke rol bij Curaçao. Maar Kluivert is deze week door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor het Nederlands elftal, als vervanger van Joey Veerman.

“Kluivert heeft een verstandige keuze gemaakt. Ik heb hem ook gezegd dat hij een van de weinigen is die daar nog geschikt voor is,” zei Advocaat. “Hoewel ik nog steeds denk dat het voor de meesten moeilijk zal zijn om nog bij het Nederlands elftal te komen.”

Na de oproep van Koeman heeft Advocaat geen contact meer gehad met Kluivert. “Ik vind het alleen maar mooi voor hem dat hij het waarmaakt,” aldus de 76-jarige coach. “Uiteindelijk gaat het voor een voetballer om het Nederlands elftal.”

