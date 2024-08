Nieuws Curaçao SBTNO ontevreden met benoemingsprocedure nieuwe directeur CINEX Redactie 03-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Overheidsadviseur SBTNO is niet tevreden met de procedure en selectie voor de nieuwe statutair directeur van CINEX. De procedure was niet open en transparant genoeg, de CV’s van de drie kandidaten waren niet in te zien. Daarnaast stelde SBTNO diverse vragen over de 27 sollicitanten die in oktober 2023 hun interesse kenbaar maakten.

Curaçao Investment & Export Promotion Agency (CINEX) werd op 31 juli 2014 opgericht door het Ministerie van Economische Ontwikkeling, met als hoofddoel om op effectieve wijze buitenlandse investeerders en ondernemers aan te trekken en te ondersteunen bij het zoeken naar en opzetten van een bedrijf op het eiland.

Geen bezwaar

SBTNO heeft overigens geen bezwaar tegen de uiteindelijke benoeming van Miles Mercera in deze functie. Die verliet zijn functie bij het toerismekantoor op Bonaire om de rol van statutair directeur van CINEX op Curaçao op zich te nemen. De benoeming moet nog worden bevestigd en geformaliseerd.

In het kader van transparantie benadrukt SBTNO het belang van duidelijkheid of enkele van deze kandidaten werden uitgesloten van de verdere procedure omdat zij geen steun van de directie hadden.

Bovendien moest worden uitgelegd wat er bedoeld werd met “steun van de directie”. Uitsluiting van kandidaten zou alleen mogen gebeuren als in de sollicitatieprocedure duidelijk was vermeld dat bepaalde kandidaten zouden worden uitgesloten of dat er geen reactie nodig was op de vacature.

