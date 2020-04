25 Gedeeld

Willemstad – Alle scholen op Curaçao blijven in ieder geval deze week nog gesloten.



De beslissing is het gevolg van de Keda Kas-maatregelen, die verlengd zijn tot 27 april. Deze week praten ministerie en schoolbesturen verder over de manier waarop de scholen weer opengaan. Dat gaat stapsgewijs.



Vermoedelijk wordt er voorrang gegeven aan leerlingen in de eindexamenklassen en het laatste jaar van de basisschool.