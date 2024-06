Natuur en Milieu Schoonmaakdag rond kunst in de wijk Seru Papaya Redactie 21-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op 7 juli organiseren de beeldend kunstenaars Avantia Damberg en Alena Davidovich een schoonmaakdag rondom de kunstwerken in de wijk Seru Papaya. De dag is het hoogtepunt van een project waarbij lokale kunstenaars en jongeren betrokken waren.

Een jaar geleden verfraaiden de beeldende kunstenaars Avantia Damberg en Alena Davidovich de trap van Seru Papaya met een prachtig ontwerp. In de afgelopen weken hebben deze kunstenaars een workshop sculptuurontwerpen gegeven aan twee jongemannen uit de wijk.

De sculpturen, ontworpen om kliko’s heen, moeten ervoor zorgen dat zwerfafval niet langer uit het autoraam op straat wordt gegooid, maar in de kliko belandt. Deze sculpturen, Trash Catchers genoemd, werden ondersteund door een lasworkshop verzorgd door Ronald Bertram.

De schoonmaakdag op 7 juli richt zich op het opruimen rondom de trap en langs de weg waar de Trash Catchers komen te staan. Het initiatief dient als pilot en wordt opgeluisterd met muziek, een verzorgde lunch en hoog bezoek van de Afvalkoninginnen.

Bewoners van Seru Papaya die mee willen doen, kunnen zich inschrijven bij Meredith via +599 9 515 4494 of bij Shanny via +5999 5290725. Dat kan tot en met 30 juni.