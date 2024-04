Overheid Silvania past gokwet aan na kritiek van Orde van Advocaten Redactie 29-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Minister Javier Silvania heeft aanpassingen doorgevoerd in de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) na kritiek van de Orde van Advocaten Curaçao. De eerdere vereiste voor accreditatie van advocaten is omgezet naar een niet-verplicht certificaat. Dit besluit volgt op een bezwaarbrief van de Orde van Advocaten, die de conceptversie van de nieuwe gokwet begin januari had beoordeeld.

De veranderingen omvatten ook dat de nieuw op te richten Curaçao Gaming Authority financiële onafhankelijkheid krijgt, wat de toezichthouder meer autonomie moet bieden. De Orde van Advocaten had zijn zorgen geuit over de oorspronkelijke accreditatievereisten, omdat deze de onafhankelijkheid van advocaten zou ondermijnen.

Minister Silvania verklaarde dat na “zorgvuldige overweging van uw bezwaren” besloten is de accreditatievereisten te vervangen door een certificatensysteem. Dit certificaat is maximaal drie jaar geldig en de aanvraag ervan is facultatief. Silvania benadrukte dit in een brief die hij deelde op zijn persoonlijke Facebook-pagina.

De aanpassing van de LOK komt tevens na adviezen van de Sociaal-Economische Raad en de Raad van Advies, en na de toetsing van het nieuwe wetsvoorstel aan de afspraken in het Landspakket met Nederland.