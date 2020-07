Snelrecht voor plunderaars

15 Gedeeld

Willemstad – Dertien mensen zijn via snelrecht veroordeeld voor de plunderingen op 24 juni. Een manifestatie van boze burgers en vuilnismannen liep die dag uit op brandstichtingen en plunderingen in de binnenstad en later daarbuiten.

De straffen voor de plunderaars variëren van werkstraffen en jeugddetentie tot zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ook moeten veel plunderaars schadevergoeding betalen aan de getroffen bedrijven. Er zitten nog zo’n 45 mensen vast en de politie verwacht nog meer arrestaties te verrichten met hulp van camerabeelden.

