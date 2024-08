Onderwijs SSC verliest deel vordering op studente vanwege te late incassopogingen Dick Drayer 11-08-2024 - 2 minuten leestijd

Het oude onderkomen van SSC in Willemstad

ZWOLLE – De Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) heeft een deel van haar vordering op een voormalige studente verloren omdat ze te laat actie ondernam om de schuld te innen. De kantonrechter in Zwolle oordeelde dat SSC pas in augustus 2017 voor het eerst contact opnam met de studente om betaling van haar studieschuld te eisen, terwijl zij al in januari 2012 had moeten beginnen met terugbetalen. Hierdoor zijn acht maandelijkse termijnen van de vordering verjaard, omdat SSC te laat was met het opeisen van deze betalingen.

Volgens de Algemene Voorwaarden van SSC had de aflosfase voor de studente direct na het stoppen van haar studie in december 2011 moeten beginnen. De rechter oordeelde dat SSC haar al vanaf januari 2012 had moeten aansporen om te betalen. Doordat SSC pas vijf jaar later actie ondernam, gaan de eerste acht termijnen van de vordering verloren.

De studente ontving in totaal 7.785 Antilliaanse Guldens (ANG) aan studiefinanciering. De rechter veroordeelde haar wel tot het terugbetalen van de resterende veertig termijnen, wat neerkomt op een bedrag van €3.787,49, inclusief de contractuele rente vanaf 1 oktober 2017. De gevorderde incassokosten werden afgewezen, omdat SSC hierbij de wettelijke regels niet juist had toegepast.

De studente, die zelf had aangevoerd dat zij door het late handelen van SSC nu meer moet betalen vanwege wisselkoersverschillen, blijft dus met een aanzienlijke schuld achter. Ze is daarnaast veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, die in totaal €1.458,31 bedragen.

Het vonnis werd op 6 augustus 2024 uitgesproken en is uitvoerbaar bij voorraad, wat betekent dat de studente de bedragen direct moet voldoen, ook als zij besluit in hoger beroep te gaan.

