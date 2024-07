Kustwacht Stefan Roll nieuw hoofdsteunpunt bij Kustwacht Hato Redactie 30-07-2024 - 1 minuten leestijd

Links Bas van Heeringen en rechts Stefan Roll. Foto - Kustwacht Caribisch Gebied

WILLEMSTAD – Bas van Heeringen neemt na 12,5 jaar afscheid van de Kustwacht Caribisch Gebied. Van Heeringen was de afgelopen vijf jaar Hoofdsteunpunt Hato op Curaçao. Gisteren heeft hij het stokje overgedragen aan zijn opvolger, Stefan Roll.

Stefan Roll is geen onbekende binnen de Kustwacht. Hij bekleedde eerder de functies van Hoofd Operationele Dienst Hato en Hoofd Maritiem Operatie Centrum. Hierdoor is hij goed bekend met de organisatie en kan hij direct aan de slag bij Hato.

In de komende jaren zal Roll een uitdagende periode tegemoet gaan, waarin de nadruk zal liggen op Intelligence Gestuurde Politieoptreden. Dit betekent dat de Kustwacht steeds meer op basis van analyses haar operaties zal uitvoeren.

Bas van Heeringen heeft in zijn periode als Hoofdsteunpunt onder andere gewerkt aan het afsluiten van nieuwe contracten voor de vliegende eenheden van de Kustwacht, met een looptijd van tien jaar. Dit nieuwe materieel is uitermate geschikt voor reddingsacties op zee, opsporings- en toezichthoudende taken.

Tijdens de commandooverdracht-ceremonie, in het bijzijn van de Directeur Kustwacht Caribisch Gebied, Walter Hansen en Plaatsvervangend Directeur Kustwacht, Joelle de Jong – Mercelina, keek Van Heeringen terug op zijn dienstperiode. Hij sprak over de vele reddingsacties, de geredde mensenlevens en de belangrijke rol van het Steunpunt Hato bij counterdrugsoperaties. Hij bedankte iedereen, en in het bijzonder zijn collega’s van het Steunpunt Hato.

