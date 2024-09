Cultuur en muziek Succesvolle tournee van Cedric Dandaré in Colombia Redactie 09-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose componist en gitarist Cedric Dandaré is terug op het eiland na een succesvolle tournee in Colombia. Daar speelde hij met zijn octet bestaande uit diverse andere eilandgenoten. Het octet trad eind augustus op in het prestigieuze Cajamag theater in Santa Marta gedurende het internationale seminar Conexiones Caribe waar zij een staande ovatie kregen van het publiek.

Daarna gingen zij naar Riohacha voor radio-interviews en een workshop over de Curaçaose muziek. Ook daar wachtte hen een staande ovatie na hun concert in het Comfaguajira Riohacha theater. Zij speelden overwegend nummers die gecomponeerd en gearrangeerd zijn door Cedric Dandaré zelf en gebaseerd op ritmes zoals de tumba en seú, gemengd met jazz, en een ‘potpourri’ van de Curaçaose traditionele tumba’s.

Cedric is de eerste Curaçaose musicus ter wereld die in 1995 deze ritmes heeft gecombineerd met jazz op het label van Sony Columbia en hij is een pionier op dit vlak.

Uit deze tournee rollen nu meer uitnodigingen. Zo zal er in Santa Marta een optreden komen van het ensemble van Cedric Dandaré met het filharmonisch orkest van het Cajamag theater, gevolgd door een ander optreden op een jazzfestival in Santa Marta.

Ook in Riohacha moet Cedric terugkeren om er een optreden te verzorgen met een gitarist van die stad. Het idee is om er volgend jaar weer heen te gaan voor een jazzfestival in Riohacha.



