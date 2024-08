Nieuws Curaçao Taymir Burnet teleurgesteld na Olympische estafette: “Het mooiste was de vlag van Curaçao in het stadion” Hans Hofstra 08-08-2024 - 3 minuten leestijd

PARIJS – Sprinter Taymir Burnet kijkt terug op een teleurstellende dag bij de Olympische Spelen in Parijs, waar het Nederlandse estafetteteam als twaalfde eindigde in de 4×100 meter. Ondanks de hoge verwachtingen lukte het team niet om de finale te bereiken.

Burnet, die eerder dit seizoen besloot zich volledig te richten op de estafette, baalde zichtbaar na afloop. In het Olympische dorp deed hij zijn verhaal. ,,Het was een moeilijke dag. We kwamen hier om ons beste te laten zien en we hadden echt gehoopt op een finaleplaats. We waren tweede op het EK in Rome, dus de verwachtingen waren hoog. Helaas ging het vandaag niet zoals gepland.”

Nieuwe samenstelling

Een belangrijk punt van frustratie was de noodgedwongen nieuwe samenstelling van het team. “Xavi Mo Ajok raakte deze week geblesseerd, waardoor we met een compleet andere opstelling moesten lopen. Dit was de eerste keer dat we in deze volgorde liepen, en dat heeft ons geen goed gedaan,” liet de duidelijk teleurgestelde Burnet weten.

Ondanks zijn eigen goede prestatie tijdens zijn loop, was het teamresultaat teleurstellend. ,,Ik ben wel tevreden met mijn eigen race, ik liep steady en snel, maar helaas was dat niet genoeg om door te gaan,” vertelde Burnet.

Vlag van Curaçao in stadion

Burnet, die opgroeide op Curaçao en al sinds zijn 22e in Nederland traint, kon ondanks het teleurstellende resultaat toch nog een beetje genieten van de dag. ,,Het mooiste wat ik vandaag heb gezien, was de vlag van Curaçao in het stadion. Ik weet niet wie het waren, maar het gaf me echt een goed gevoel, wetende dat er mensen zijn die me vanuit Curaçao steunen,” zei hij met een glimlach.

Terugblikkend op de Spelen, maar ook vooruitkijkend naar de toekomst, is Burnet vastberaden. ,,Over vier jaar wil ik er weer staan, zowel op de 100 als 200 meter. Dit was niet mijn beste seizoen, maar ik geef niet op. Ik wil mijn carrière afsluiten op mijn hoogste niveau.”

Olympische Spelen Los Angeles

De Olympische Spelen zijn een intense ervaring geweest voor Burnet, en ondanks de teleurstelling blijft hij optimistisch. Na een korte vakantie op Curaçao gaat hij zich weer volledig richten op zijn sport, met het doel om bij de volgende Spelen in Los Angeles opnieuw een gooi te doen naar een medaille.

,,Het was een lange en zware weg, maar ik ben blij dat ik hier kon zijn. Ik hoop dat ik een inspiratie kan zijn voor mensen uit Curaçao en anderen laat zien dat je met hard werken ver kunt komen.”

