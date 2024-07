Algemeen Toelatingsorganisatie lanceert Client Connectivity Center Redakshon 16-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Servisio di Atmishon, de Toelatingsorganisatie van Curaçao heeft op een nieuwe vorm van haar oude dienstverlening geïntroduceerd, het zogenaamde Client Connectivity Center. Dit centrum biedt klanten de mogelijkheid om digitaal verbinding te maken met database van de Toelatingsorganisatie.

Servisio di Atmishon is een overheidsinstantie op Curaçao die verantwoordelijk is voor immigratie- en naturalisatiediensten. Deze organisatie beheert aanvragen voor verblijfsvergunningen, visa, werkvergunningen en naturalisatieprocedures. Ze zorgen ervoor dat alle immigratieprocessen voldoen aan de wet- en regelgeving van Curaçao.

De diensten van Servisio di Atmishon zijn essentieel voor zowel inwoners als bezoekers van het eiland, omdat ze ondersteuning bieden bij het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen. Ze spelen een cruciale rol in het beheren van de migratiebewegingen en het bevorderen van een gereguleerde toegang tot Curaçao.

Kiosken

Het Client Connectivity Center bestaat uit drie self-service kiosken. Deze kiosken zijn ontworpen om efficiënt informatie te verstrekken aan klanten die persoonlijk informatie zoeken bij de Toelatingsorganisatie, zonder in de rij te hoeven staan. De kiosken zijn verbonden met alle beschikbare informatie op de website van de organisatie.

Bij deze kiosken kunnen klanten de status van hun aanvraag controleren. Als de aanvraag is goedgekeurd, kunnen ze direct een afspraak maken via de kiosk. Klanten die algemene informatie nodig hebben, maar geen toegang tot internet hebben, kunnen ook alle benodigde informatie via de kiosken vinden.

Bovendien kunnen klanten die hun aanvraag via e-mail of online moeten indienen, maar geen e-mail hebben, dit ook via de kiosken doen. Klanten die hun aanvraag online hebben ingediend, kunnen hun dashboard via de kiosken openen om de status van hun aanvraag te bekijken.

83