Toerist aangevallen door pitbulls Dick Drayer 11-07-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Een toerist is gisteren ernstig gewond geraakt nadat hij werd aangevallen door twee pitbulls bij een bouwterrein in Piscadera. Toen de politie arriveerde, keerden de honden zich ook tegen de agenten.

De hulpdiensten snelden zich naar het terrein, waar bouwactiviteiten plaatsvinden, na meldingen van een aanval door honden. Politur was ook ter plaatse omdat het om een toerist ging. Bij aankomst vonden ze de zwaar gewonde toerist, die vertelde dat de pitbulls hem van achteren aanvielen en bleven bijten toen hij viel. Hij liep talrijke beten over zijn hele lichaam op.

Een van de honden viel een agent aan, die de hond daarop neerschoot. De hond overleefde en werd naar de dierenarts gebracht. De toerist werd met spoed naar het Curaçao Medical Center (CMC) gebracht voor medische behandeling. Volgens een woordvoerder van de politie blijft hij in het ziekenhuis vanwege de ernst van zijn verwondingen.

De eigenaar van het terrein heeft meerdere pitbulls voor beveiliging. De politie onderzoekt hoe de honden konden ontsnappen. Volgens ochtendlrant Èxtra bevond de toerist zich op de openbare weg en niet op privéterrein.

Normaal gesproken worden honden die ontsnappen en mensen aanvallen in beslag genomen en vaak geëuthanaseerd als ze schade hebben veroorzaakt. Het is onduidelijk waarom dat in dit geval niet is gebeurd. Volgens de politie onderzoekt de afdeling VVC, die misdrijven onderzoekt, de zaak verder.

Opvallend is dat de pitbulls na de aanval direct terug mochten naar hun eigenaar. De officier van justitie verzamelt informatie om te bepalen welke stappen verder moeten worden genomen. Het onderzoek loopt nog.

