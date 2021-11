TV-diva Curaçao 50 jaar in het middelpunt

15 Gedeeld

Mavis Albertina met aan haar onafscheidelijke zijde, echtgenoot Tom Allan

Mavis Albertina zit vandaag vijftig jaar in het vak. De TV-Diva die sinds een aantal jaar ook een eigen TV-station heeft, NOS PAIS, viert dat vanavond op haar eigen zender en op TeleAruba.

Ze noemt deze 50 jaar een mijlpaal, omdat de kijkers haar nog steeds niet moe zijn. In een door mannen gedomineerde televisiewereld was zij de eerste vrouwelijke presentatrice. Toen het woord SOAP nog amper bekend was, maakte zij de eerste in het Papiaments. Toen Curaçaose evenementen nog in de kinderschoenen stonden, organiseerde zij het Music Festival of Golden Artists en de Curaçao Christmas Collection.

Het gouden jubileum van de media-koningin wordt van 19.00 uur tot 22.00 uur uitgezonden op Nos Pais Television en Tele Aruba.