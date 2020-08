Twee nieuwe gevallen van het coronavirus op Curaçao

19 Gedeeld

Willemstad – Een medewerker bij Maduro & Curiel’s Bank Rio Canario blijkt het coronavirus te hebben. Het gaat om het vierde coronageval. Het vijfde geval is geïmporteerd.

Vandaag is de MCB branch in Rio Canario gesloten om het pand te desinfecteren. Alle medewerkers werkzaam bij MCB Rio Canario zitten in quarantaine. Beiden besmette personen zijn in isolatie geplaatst.

Vandaag, vrijdag 21 augustus om 8.00 uur geeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth een toelichting in een persconferentie.

