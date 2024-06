Weer en klimaat Tweede tropische golf op komst Redactie 26-06-2024 - 1 minuten leestijd

MIAMI – Een nieuwe tropische golf ontwikkelt zich enkele honderden mijlen ten zuiden van de Kaapverdische eilanden, met een kans om zich volgende week verder te ontwikkelen als deze richting het centrale en westelijke deel van de Atlantische Oceaan beweegt. De golf veroorzaakt momenteel ongeorganiseerde regenbuien en onweersbuien, zo meldt het National Hurricane Center in Miami.

Deze golf, die zich met een snelheid van twintig tot dertig kilometer per uur westwaarts verplaatst, kan in de loop van het weekend en begin volgende week langzame ontwikkelingen doormaken. Deskundigen schatten de kans op vorming door dit systeem binnen 48 uur op bijna nul procent, maar binnen zeven dagen op twintig procent.

In het zuidoostelijke Caribische gebied is eveneens een tropische golf actief die ongeorganiseerde regenbuien en onweersbuien veroorzaakt terwijl deze snel naar het westen trekt met een snelheid van ongeveer veertig kilometer per uur.

Milieucondities kunnen gunstiger worden voor enige geleidelijke ontwikkeling tegen het einde van de week over de westelijke Caribische Zee of het zuidwestelijke deel van de Golf van Mexico. De kans op vorming door dit systeem door de komende 48 uur is laag, met een schatting van tien procent, en binnen zeven dagen twintig procent.