Uitslag verkiezingen Suriname laat op zich wachten

13 Gedeeld

Paramaribo – De volledige, weliswaar nog informele uitslag van de Surinaamse verkiezingen, wordt pas vandaag bekend gemaakt.

Bij voorgaande verkiezingen was de informele uitslag in de vroege morgen van de dag na de verkiezingsdag al bekend. Deze keer is dat niet gelukt omdat de stembureaus maandagavond twee uur langer zijn open gebleven vanwege corona.

Ook waren er op sommige stembureaus fouten gemaakt met de stembiljetten waardoor stemmers terug moesten komen om opnieuw te stemmen. Op basis van 75 procent van de uitgebrachte stemmen blijkt de oppositiepartij VHP van Chan Santokhi nog steeds aan de winnende hand te zijn, terwijl de NDP van president Desi Bouterse sterk verliest.