Universiteit van Curaçao zoekt nieuwe rector magnificus 

WILLEMSTAD – De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez, UoC is op zoek naar een nieuwe rector magnificus. De huidige rector magnificus, Francis de Lanoy is sinds 2011 in dienst en bezig met zijn derde termijn. Die eindigt op 4 december 2024.

De Raad van Toezicht heeft een wervings- en selectiecommissie opgericht, bestaande uit onafhankelijke leden, om de nieuwe rector magnificus te vinden.

Men verwacht dat het wervings- en selectieproces in het tweede kwartaal van 2024 zal zijn afgerond, zodat de nieuwe rector magnificus tijdens de opening van het academisch jaar 2024-2025 kan worden geïnstalleerd.