USFOL vervangt personeel

Willemstad – De US Forward Operating Location zal de komende weken haar vaste personeel vervangen. Dat maakt het Amerikaans consulaat in Willemstad bekend. Het is alweer de 40e personeelswisseling sinds de oprichting van de USFOL in 2000.

Gisteren kwam een eerste vliegtuig aan, toevallig net met de KLM vlucht waar Amerikaanse medisch personeel op zat. Die laatste groep is onderdeel van het Curaçaose programma om Corona de baas te blijven mocht er een uitbraak komen.

