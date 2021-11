Van Aanholt raakt eerste plaats kwijt

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – De op Curaçao geboren zeilster Odile van Aanholt en Elise de Ruijter zijn op de derde dag van het wereldkampioenschap hun leidende positie kwijtgeraakt.

Het gelegenheidsduo stuurde hun boot gisteren in de drie races respectievelijk als derde, tiende en negende over de finishlijn. Dat was net niet genoeg om de eerste plaats te behouden. Het verschil met de nieuwe nummer één uit Noorwegen is slechts 1 punt.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures