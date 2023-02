Vandaag rondetafelgesprek inclusieve arbeidsmarkt op Curaçao

WILLEMSTAD – Human Rights Defense Curaçao, HRDC, organiseert vandaag een strategisch rondetafelgesprek over het ontwikkelen van een kader voor een inclusievere arbeidsmarkt op Curaçao.

De bijeenkomst vindt plaats in La Belle Alliance van het Avila Beach Hotel, vanaf 9 uur ’s ochtends. De inleiding van het strategische rondetafelgesprek wordt gegeven door de secretaris-generaal van SER, Raul Henriquez, en Ieteke Witteveen van HRDC. Ook John Bliek van de ILO gaat spreken, net als Fabio Siani van UNHCR.

Op 30 augustus organiseerde HRDC het eerste strategische rondetafelgesprek waarbij SER betrokken was, met belanghebbenden uit de gemeenschap van Curaçao in overleg over de vraag “Hoe en welk type interventie moet er komen om op de een of andere manier deelname op onze arbeidsmarkt van ongedocumenteerde migranten/crisismigranten te reguleren?”.

De filosofie achter het initiatief van de verschillende rondetafelgesprekken is dat iedereen in Curaçao het recht heeft om waardig behandeld te worden en om zijn of haar leven te vormen en bij te dragen aan de ontwikkeling van Curaçao.

HRDC vindt dat snelle actie nodig is om een inclusieve en evenwichtige arbeidsmarkt te realiseren, met veel aandacht voor lokale werknemers en ook voor de inmigrant- en ongedocumenteerde werknemers.