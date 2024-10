Venezuela Venezolaanse oppositieleider Machado ontvangt prestigieuze mensenrechtenprijs Dick Drayer 03-10-2024 - 2 minuten leestijd

STRAATSBURG – María Corina Machado, de prominente Venezolaanse oppositieleider en mensenrechtenactiviste, heeft de prestigieuze Václav Havel-prijs voor de mensenrechten ontvangen. Deze prijs, die jaarlijks wordt toegekend door de Raad van Europa, is bedoeld voor personen en organisaties die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor de verdediging van de mensenrechten. De onderscheiding werd dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt.

Machado staat bekend om haar felle verzet tegen de omstreden presidentsverkiezingen in Venezuela, waarbij Nicolás Maduro door de kiesraad als winnaar werd uitgeroepen. De officiële uitslag gaf Maduro 52 procent van de stemmen, maar volgens de Venezolaanse oppositie zou oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia steun hebben gekregen van meer dan twee derde van de kiesgerechtigden.

Sinds augustus leeft Machado ondergedoken, omdat ze vreest voor haar leven en dat van haar medeburgers. Ze werd uitgesloten van deelname aan de verkiezingen en heeft sindsdien haar verzet tegen het huidige regime voortgezet. González Urrutia, die wél deelnam aan de verkiezingen, hield zich daarna schuil op de Nederlandse ambassade in Caracas en vluchtte daarna naar Spanje waar hij politiek asiel kreeg.

In een ontroerende toespraak, die ze via een online verbinding vanuit Venezuela hield, toonde Machado zich “diep geroerd en vereerd” met de erkenning. Ze droeg de prijs op aan de miljoenen Venezolanen die, in haar woorden, de waarden van Václav Havel belichamen, vaak zonder het zelf te beseffen. “Wij blijven vechten,” benadrukte ze, “want de waarheid zal uiteindelijk zegevieren.”

Tijdens de ceremonie in Straatsburg herinnerde Theodoros Rousopoulos, voorzitter van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, aan het lot van zes eerdere winnaars van de Havel-prijs, die op dit moment in de gevangenis zitten. Hij riep op tot hun onmiddellijke vrijlating en prees hun moed, omdat zij “slechts de misdaad hebben begaan van het laten horen van hun stem en het delen van hun visie op een rechtvaardige samenleving.”

De Václav Havel-prijs is vernoemd naar de voormalige Tsjechische president Václav Havel, die een cruciale rol speelde in de vreedzame revolutie van 1989 die leidde tot de val van de communistische regering in Tsjechoslowakije. Havel werd kort daarna tot president verkozen en bleef tot 2003 een belangrijk politiek figuur in Europa.

