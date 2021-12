Verdachten drugsroof politiebureau zitten langer vast

WILLEMSTAD – De drie verdachten die deze maand zijn aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de drugsroof op het politiebureau van Rio Canario zitten in ieder geval tot na nieuwjaar in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

Het politieteam dat bestaat uit leden van het Korps Politie Curaçao en het Recherche Samenwerkingsteam RST zal in de komende periode onderzoek doen naar de relatie tussen de drie verdachten, hun betrokkenheid bij de roof en bij de handel in verdovende middelen. De verdachten blijven in beperking en hebben geen contact met elkaar. Justitie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

