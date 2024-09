Gezondheidszorg Verdeling eindejaarsbonus CMC zorgt voor verdeeldheid onder ambtenaren Redactie 12-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De toekenning van een eindejaarsbonus van 1000 gulden aan het personeel van het Curaçao Medical Center (CMC) leidt tot grote onvrede onder ambtenaren. Terwijl het CMC-personeel deze bonus in december ontvangt, voelen andere ambtenaren zich buitengesloten en misnoegd.

De aankondiging van minister van Financiën Javier Silvania zorgt voor verdeeldheid binnen het ambtenarenapparaat, en vakbondsleider George Hernandez van de ABVO spreekt zelfs van “minachting” door de overheid.

De verwarring ontstond nadat Silvania op 30 augustus via sociale media de bonus aankondigde. Het bleef onduidelijk of ook andere ambtenaren in aanmerking zouden komen voor de bonus. Dit leidde tot boze reacties van ambtenaren die vonden dat zij, net als het zorgpersoneel, recht hadden op een financiële beloning voor hun harde werk.

Volgens Hernandez kwam er een stroom van telefoontjes binnen bij de vakbond van werknemers die meer duidelijkheid eisten.

In een verklaring verduidelijkte Silvania dat de eindejaarsbonus uitsluitend voor het CMC-personeel is bedoeld. Dit besluit maakt deel uit van een breder financieel plan waarin de overheid jaarlijks drie miljoen gulden reserveert voor het CMC tussen 2025 en 2028.

Boze ambtenaren

Vakbondsleider Hernandez is boos en noemt de beslissing oneerlijk. Hij wijst erop dat ambtenaren al sinds 2014 geen vergelijkbare bonus hebben ontvangen, terwijl zij eveneens een cruciale rol spelen in de publieke dienstverlening.

De kleine bonus van 150 gulden die enkele ambtenaren kregen, vindt hij een schijntje in vergelijking met de 1000 gulden die het CMC-personeel ontvangt.

“Dit is een klap in het gezicht van de ambtenaren die ook keihard werken voor de gemeenschap,” zegt Hernandez. De vakbond eist dat de overheid het besluit heroverweegt en vraagt om gelijke behandeling van alle werknemers in de publieke sector.

De ABVO heeft het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) gevraagd om een spoedvergadering om de kwestie te bespreken.

