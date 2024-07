Sport Verenigde Staten in eigen land al in groepsfase Copa América uitgeschakeld Redactie 02-07-2024 - 1 minuten leestijd

KANSAS CITY – Gastland de Verenigde Staten is al in de groepsfase van de Copa América uitgeschakeld. De Amerikaanse voetballers verloren in de derde poulewedstrijd met 1-0 van Uruguay. Daardoor zijn ze derde geworden in hun groep.

De Uruguayanen wisten al hun poulewedstrijden te winnen. Het is de eerste keer sinds 1959 dat ze geen puntenverlies hebben geleden in de groep. Panama werd tweede in de poule.

Bij de Amerikanen mocht Ricardo Pepi vlak voor rust invallen, maar hij wist het verschil niet te maken. In de tweede helft sorteerde een aantal offensieve wissels van bondscoach Gregg Berhalter ook niet het gewenste effect. Mathías Olivera maakte halverwege de tweede helft het enige doelpunt van de avond in Kansas City.

Uruguay neemt het bij de laatste acht op tegen de nummer 2 van poule D, met daarin Brazilië en Colombia. Die landen treffen elkaar in de nacht van dinsdag op woensdag. De Brazilianen hebben na twee duels 4 punten, Colombia staat al op 6.

Argentinië won de laatste editie van de Copa América.