Verhuizing naar Plasa di Arte en herstructurering Awasá gestart

WILLEMSTAD – In het kader van de ontwikkelingen rond Plasa di Arte en de herstructurering van Awasá, heeft de overheid aangekondigd dat het verhuisproces vanuit Awasá gaat beginnen. Dit is in lijn met het ‘standplaatsenbeleid binnenstad’ dat in augustus 2022 is vastgesteld. De verhuizing gaat naar de markt “Plasa di Arte” bij Renaissance Park.

Awasá blijft na deze verhuizing een gebied dat exclusief is bestemd voor kunstenaars. Na de verhuizing wordt het gebied Awasá verder ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Het is volgens het ministerie van Economische Ontwikkeling belangrijk dat alle ondernemers zich houden aan de regels om de uitreiking van de standplaatsvergunningen soepel te laten verlopen. Deze uitreiking vindt plaats tijdens een evenement op de locatie bij Renaissance Park.

Alle ondernemers die momenteel in Awasá actief zijn (met uitzondering van vier kunstenaars die een speciale vergunning hebben) moeten uiterlijk op 1 augustus verhuizen naar Plasa di Arte. Elke ondernemer krijgt een overkapping voor hun kraam en moet afspraken maken met Stichting Marshe, die het gebied namens de overheid beheert, over het gebruik hiervan.

Het is cruciaal dat alle kraampjes op Plasa di Arte schoon zijn en geen extra materialen bevatten die het zicht blokkeren, zoals palen of doeken. Eventuele toevoegingen moeten uniform zijn en in overleg met Stichting Marshe worden gedaan. Ondernemers moeten hun kraam op Plasa di Arte uiterlijk op 1 augustus hebben opgezet volgens het toegewezen kraamnummer, dat ook op hun vergunning staat.

Alle kraampjes in Awasá (met uitzondering van de vier artistieke vergunningen) moeten uiterlijk op 31 juli worden verwijderd. Ondernemers die niet verhuizen naar Plasa di Arte, verliezen hun kraam en mogen niet in Awasá blijven staan.



De vier kunstenaars die in Awasá blijven, moeten voldoen aan de voorwaarden van het ‘standplaatsenbeleid binnenstad’ en mogen hun kraam niet groter maken. De noodzakelijke aanpassingen moeten uiterlijk op 1 september zijn doorgevoerd.

