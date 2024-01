Verkiezingen Curaçao op 21 maart 2025

WILLEMSTAD – De volgende verkiezingen voor het parlement van Curaçao zijn gepland voor vrijdag 21 maart 2025. Dit markeert het einde van de volledige vierjarige termijn van het huidige kabinet Pisas. De aankondiging werd gedaan door Minister Ornelio ‘Kid’ Martina van Bestuurszaken, Planning en Openbare Dienst tijdens de behandeling van de begroting voor 2024.

De datum voor de indiening van kandidatenlijsten is geprikt op dinsdag 21 januari 2025. Alle partijen die aan de verkiezingen willen deelnemen, moeten op deze datum hun kandidatenlijst indienen.

Partijen die momenteel geen vertegenwoordiging hebben in het parlement, moeten eerst deelnemen aan een voorverkiezing. Volgens de planning neemt het nieuwe parlement op zondag 11 mei zitting, maar deze datum wordt waarschijnlijk verplaatst naar maandag 12 mei.

Minister Martina maakte de verkiezingsdatum bekend in reactie op vragen van parlementslid Gwendell Mercelina over recente ontwikkelingen bij de Kiesraad. Martina lichtte toe dat de Kiesraad in 2024 een extra bedrag van twee miljoen Antilliaanse gulden krijgt voor zijn begroting om de voorbereidingen voor de verkiezingen in 2025 te starten.

De laatste verkiezingen waren op 19 maart 2021. Tijdens deze verkiezingen behaalde de partij MFK vijf zetels en kreeg daarnaast vier restzetels voor een totaal van negen zetels. MFK vormde daarna een regering samen met de PNP, die in totaal vier zetels won.

Samen hebben deze twee partijen een meerderheid van dertien van de 21 zetels in de Curaçaose Staten.