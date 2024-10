Nieuws uit Nederland Verlenging financieel toezicht Curaçao om begrotingsproblemen Dick Drayer 20-10-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – De evaluatiecommissie Financieel Toezicht concludeert dat Curaçao nog niet voldoet aan de normen voor duurzaam financieel beheer en begrotingsdiscipline, ondanks lichte verbetering. Uit de evaluatie blijkt dat Curaçao in de jaren 2021 tot en met 2023 aanzienlijke begrotingstekorten had. Gevolg is dat het financieel toezicht op Curaçao opnieuw is verlengd.

In 2021 werd een tekort op de gewone dienst van 822 miljoen gulden genoteerd, wat overeenkomt met ruim zestien procent van het bruto binnenlands product (BBP). Hoewel er in 2022 enige verbetering was, met een voorlopig tekort van 31,7 miljoen gulden, bleef het land nog ver verwijderd van begrotingsevenwicht. In 2023 werd opnieuw een tekort genoteerd van 30,4 miljoen gulden.

Een belangrijke oorzaak van de begrotingsproblemen was de covid-19-pandemie. In 2021 en 2022 werd het Curaçao toegestaan om af te wijken van de normale begrotingsregels vanwege deze buitengewone omstandigheden. Desondanks heeft Curaçao niet voldaan aan meerdere andere begrotingsnormen, zoals het financieel beheer en de rentelastnorm, die vaak niet konden worden beoordeeld omdat de collectieve sector nog niet was vastgesteld.

Financieel beheer

Het financieel beheer blijft een groot knelpunt. De evaluatiecommissie merkte op dat de laatste vastgestelde jaarrekening van Curaçao nog dateert uit 2018, en dat het land achterloopt bij de vaststelling van latere jaarrekeningen en de ontoereikendheid van onderbouwingen en toelichtingen vormen nog steeds een probleem. Daarnaast ontbreekt een volwaardige meerjarenbegroting, en er is kritiek op het verplichtingenbeheer​. Hoewel de belastingopbrengsten in 2023 licht stegen, blijft de algehele situatie onvoldoende om het financieel toezicht te beëindigen.

Het rapport beveelt aan om het financieel beheer in Curaçao uit het directe politieke speelveld te halen en meer verantwoordelijkheid te geven aan de Secretarissen-Generaal op de ministeries. De commissie adviseert hen het mandaat en de financiële middelen te geven om het financieel beheer op orde te brengen. Dit betekent dat de Secretarissen-Generaal een leidende rol moeten krijgen in de uitvoering van de verbeterplannen voor financieel beheer, waarbij politiek minder invloed uitoefent op de praktische uitvoering.

Daarnaast benadrukt de commissie de noodzaak van evenwichtige afspraken over het budget en de uitvoeringscapaciteit die nodig zijn om deze verbeteringen door te voeren​

De commissie beveelt aan om het toezicht te continueren en roept op tot verdere verbeteringen, waaronder de ontwikkeling van een toetsingskader om objectief te kunnen beoordelen of aan de normen wordt voldaan, en om meer ruimte te bieden voor strategische investeringen​.

