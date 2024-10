Nieuws Curaçao Vernon Chatlein en Cherish Menzo winnen prestigieuze Podiumprijs Dick Drayer 15-10-2024 - 1 minuten leestijd

Vernon Chatlein bij een workshop Tambú

ROTTERDAM – Danser en choreograaf Cherish Menzo en componist en percussionist Vernon Chatlein hebben de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2024 gewonnen. De prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan kunstenaars die een bijdrage leveren aan de diversiteit en kwaliteit van de podiumkunsten in Nederland, werd dinsdagavond bekendgemaakt in Theater Walhalla in Rotterdam. Beide winnaars ontvangen ieder 60.000 euro, bedoeld voor hun artistieke ontwikkeling.

De jury prees Menzo voor haar indrukwekkende voorstellingen Jezebel en Darkmatter, waarin zij het zwarte lichaam centraal stelt en maatschappelijke kwesties aansnijdt die in het publieke debat een belangrijke rol spelen. Menzo ziet de prijs als een “duw in de rug” en benadrukt dat het een aanmoediging is om samen met anderen te blijven “dromen, bevragen en creëren”.

Chatlein kreeg lof voor zijn project Voices from Letters, waarin hij de geschiedenis van de Tambú onderzoekt. Overweldigd door de eer, uitte Chatlein zijn dankbaarheid, maar hij benadrukte ook dat niet alle kunstenaars dezelfde steun ontvangen. Hij moedigde daarom andere onafhankelijke kunstenaars aan om door te gaan en in zichzelf te blijven geloven.

Naast de hoofdprijzen ontvingen actrice Meral Polat, acteur Saman Amini en celliste Maya Fridman een eervolle vermelding. Zij krijgen elk een bedrag van 10.000 euro als erkenning voor hun artistieke prestaties.

De Gieskes-Strijbis Podiumprijs zet zich in voor het stimuleren van artistieke diversiteit en innovatie binnen de Nederlandse podiumkunsten. Makers van theater, muziektheater, muziek, compositie en dans komen in aanmerking voor deze prestigieuze onderscheiding.

