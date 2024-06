Algemeen Vidanova Pensioenfonds organiseert Pre-Pensioen-dagen Redactie 27-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vidanova Pensioenfonds heeft met succes de achtste editie van de jaarlijkse ‘Pre-Pensioen-dagen gehouden op 20 en 21 juni bij het Renaissance Wind Creek Curaçao Resort. Deze tweedaagse informatiesessie, gericht op toekomstige gepensioneerden, trok een breed scala aan deelnemers en HR-medewerkers.

“Met het Pre-Pensioen-programma willen wij onze deelnemers goed voorbereiden op deze nieuwe fase in hun leven: het pensioen,” aldus mevrouw Charlene Alberto, directeur van Vidanova Pensioenfonds. “Tijdens deze sessies behandelen we diverse onderwerpen die relevant zijn voor de nieuwe levensfase die onze toekomstige gepensioneerden ingaan, niet alleen het pensioen zelf.”

De informatiesessies werden geleid door mevrouw Marelva Jansen-Liberia (psycholoog) en haar collega mevrouw Mirieta Lourens-de Lanoy. Zij bespraken thema’s zoals zelfvertrouwen, het verlaten van de comfortzone, budgetteren en het belang van een positieve houding. Voormalig notaris heer De Windt gaf inzicht in juridische aspecten van ouder worden, zoals erfenissen.

Dokter Isenia besprak veelvoorkomende gezondheidsklachten bij ouderen en preventieve maatregelen. Daarnaast werden onderwerpen behandeld, zoals belastingen, basisverzekeringen, en de rol van social media en ‘Artificial Intelligence’ in het dagelijks leven.

Aan het einde van de tweede dag sloot de heer Servanie af met een bemoedigende boodschap: “Als we naar de arbeidsmarkt kijken, zien we dat de kennis over pensioenen in onze bevolking beter kan. Daarom streven wij ernaar om bij te dragen aan de kennis van onze bevolking, zodat onze mensen vol vertrouwen aan hun pensioen kunnen beginnen.”